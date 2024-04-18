+35 на севере и 40-градусная жара на юге ожидаются в мае в Казахстане

«В мае осуществляется переход к летним атмосферным процессам. По многолетним данным в южных регионах заморозки уже заканчиваются в первой половине месяца, а в северных — в конце месяца, но в отдельные годы поздние заморозки могут быть в конце месяца и даже в июне. Неустойчивый характер погоды дождь с грозой и порывистым ветром, вероятны в течении месяца, в отдельные дни с выпадением града», — говорится в распространенном в четверг консультативном прогнозе погоды на май.