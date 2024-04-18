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+35 на севере и 40-градусная жара на юге ожидаются в мае в Казахстане

Астана. 18 апреля. КазТАГ — +35 на севере и 40-градусная жара на юге ожидаются в мае в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +20° 0 м/с 73% 757 мм рт. ст. +17°
Источник: Агентство «Москва»

«В мае осуществляется переход к летним атмосферным процессам. По многолетним данным в южных регионах заморозки уже заканчиваются в первой половине месяца, а в северных — в конце месяца, но в отдельные годы поздние заморозки могут быть в конце месяца и даже в июне. Неустойчивый характер погоды дождь с грозой и порывистым ветром, вероятны в течении месяца, в отдельные дни с выпадением града», — говорится в распространенном в четверг консультативном прогнозе погоды на май.

Как отмечается, большую часть месяца ожидается преобладание дней с высоким температурным фоном:

— в северной половине республики днем воздух может прогреется до +25+35;

— в южной половине до +30+40.

При волнах холода понижение температуры воздуха ожидается:

— в северных, восточных и центральных регионах, а также в горных районах юго-востока страны ночью до −5+5, днем до +10+15;

— на западе и в южной половине РК — ночью до +5+15, днем до +16+26.

«В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1−2 на большей части республики, около нормы — в западных регионах страны. Количество осадков в мае прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы — на крайнем западе страны, меньше нормы — в южных, центральных регионах Казахстана», — отметили синоптики.