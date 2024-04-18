Умер режиссер Александр Пономарев

«Ушел из жизни режиссер Александр Пономарев», — говорится в сообщении.
В театре добавили, что о времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.
Коллеги отмечают, что Пономарев обладал удивительной способностью «слышать стиль, атмосферу и особое дыхание эпохи, про которую говорил».
«Мастер литературного театра, способный пересочинить легендарную постановку футуристов или скрестить Островского и Хлебникова. Режиссер той самой “Победы над солнцем” Крученых, которая принесла нашему театру первую премию “Золотая маска” в номинации “Новация” (1999), “Шамана и Снегурочки” по пьесам Островского и Хлебникова (1999), “Великанов и козявок” по Хармсу, Чуковскому и Маршаку (2001), чудесной “Тани” Арбузова (2003), пронзительного спектакля “Любовь и смерть Зинаиды Райх” по пьесе Семеновского (2018) и яркой “Блохи” Замятина (2021)», — подчеркнули в РАМТе.
Он выпустил более 100 спектаклей на радио, в театрах Москвы, России и за рубежом, создал театр-студию «Чет-нечет» (при «Творческих мастерских»).