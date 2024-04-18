Умер режиссер Александр Пономарев

«Мастер литературного театра, способный пересочинить легендарную постановку футуристов или скрестить Островского и Хлебникова. Режиссер той самой “Победы над солнцем” Крученых, которая принесла нашему театру первую премию “Золотая маска” в номинации “Новация” (1999), “Шамана и Снегурочки” по пьесам Островского и Хлебникова (1999), “Великанов и козявок” по Хармсу, Чуковскому и Маршаку (2001), чудесной “Тани” Арбузова (2003), пронзительного спектакля “Любовь и смерть Зинаиды Райх” по пьесе Семеновского (2018) и яркой “Блохи” Замятина (2021)», — подчеркнули в РАМТе.