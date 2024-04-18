Движение у станций метро «Тверская» и «Чеховская» перекроют 19−27 апреля

С 14:30 19 апреля до 1:00 20 апреля и с 14:30 26 апреля до 1:00 27 апреля движение перекроют в Большом Путинковском переулке от Нарышкинского проезда до Тверской улице и на Пушкинской площади от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара.