Похожий на мозг гриб нашли в лесу Ленобласти

Необычный гриб нашли в лесу Ленобласти. При первом взгляде на него, кажется, будто среди сухой листвы притаились маленькие кусочки вермишели, или же уменьшенный в несколько раз мозг. Но если отбросить в сторону фантазии, то станет понятно, что это сморчковая шапочка. И название такое он получил не случайно, а за схожесть со сморчками и свободно, как шапка, сидящей на ножке шляпке. Кстати, это одни из первых таких грибов, которые нашли в лесу Ленобласти. Фотографиями сморчковой шапочки поделились в группе «Грибы и Грибники СПб».
— Сморчковая шапочка. Всеволожский район, 16 апреля, — подписал фотографии любитель тихой охоты.
Добавим, что эти грибы в основном растут в период с апреля до середины мая. Сморчковую шапочку можно употреблять в пищу, но перед употреблением требуется термическая обработка. При этом неопытным грибникам собирать его не стоит, так как его можно спутать с ядовитым Строчком Обыкновенным.