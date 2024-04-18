Похожий на мозг гриб нашли в лесу Ленобласти

Необычный гриб нашли в лесу Ленобласти. При первом взгляде на него, кажется, будто среди сухой листвы притаились маленькие кусочки вермишели, или же уменьшенный в несколько раз мозг. Но если отбросить в сторону фантазии, то станет понятно, что это сморчковая шапочка. И название такое он получил не случайно, а за схожесть со сморчками и свободно, как шапка, сидящей на ножке шляпке. Кстати, это одни из первых таких грибов, которые нашли в лесу Ленобласти. Фотографиями сморчковой шапочки поделились в группе «Грибы и Грибники СПб».