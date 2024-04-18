В Казани аккаунты «самокатчиков» блокируют за передачу детям

В Казани сервисы проката электросамокатов начали блокировать аккаунты пользователей за нарушение правил пользования транспортом. На данный момент количество заблокированных аккаунтов составляет уже десять. Об этом сообщила Госавтоинспекция Татарстана.
Речь идет о нарушениях, когда пользователи передают свои аккаунты для поездок несовершеннолетним. Кроме того, пользователям грозит штраф в размере 800 рублей за езду двух и более человек на одном самокате.
Также некоторые сервисы вводят в приложении тестирование на знание правил дорожного движения. Пока проходить его можно в добровольном порядке, но в будущем оно может стать обязательным.
Напомним, в Казани начнут автоматически штрафовать за парковку на газоне.