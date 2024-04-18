«Может находиться в компьютерных клубах»: в Волгограде трое суток ищут 16-летнего школьника

В Волгограде с 15 апреля ищут 16-летнего Александра Ларина. Вечером подросток ушел из дома на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе и не вернулся. Телефона у него с собой нет. Школьник может находиться в компьютерных клубах. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, полиция делает все возможное для установления местонахождения несовершеннолетнего.
Рост у школьника 180 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. Был одет в яркую фиолетовую толстовку, бежевые джинсы, рюкзак светлого цвета, кроссовки с салатовыми полосками. Волгоградцев просят обратить внимание на подростка в подобной одежде и сообщить информацию в полицию:
— (8442)-93−10−02 дежурная часть отдела полиции N° 2 Управления МВД России по городу Волгограду или 02.