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Стилист Александр Рогов приехал в Волгоград 18 апреля

Известный стилист опубликовал фотографию на фоне железнодорожного вокзала города-героя.

Скорее всего, новый выпуск его тревел-шоу будет посвящен Волгограду.

В четверг, 18 апреля, Александр Рогов приехал в Волгоград. В телеграм-канале знаменитости появилась фотография с багажом и вокзалом города-героя.

Мужчина ведет шоу, в котором совмещает путешествия и моду. Стилист ездит по российским городам и помогает преобразиться местным жительницам.

Можно ожидать, что один из выпусков нового сезона снимут в Волгограде, а зрители смогут оценить, как изменятся женщины после советов Александра Рогова.

Ранее стилист опубликовал в телеграм-канале снимки из Саратова. В соседнем регионе Александр успел не только поучаствовать в съемках, но и устроить фотосессию с цветами и прокатиться по городу на велосипеде.

мода и красота