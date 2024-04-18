ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова на запрет на выезд в Литву

«В своем решении по “делу Киркоров против Литвы” (№ 12174/22) Европейский суд по правам человека большинством голосов признал жалобу неприемлемой. Решение является окончательным», — говорится в решении.
ЕСПЧ полагает, что «оценка властей Литвы, основанная на заявлениях и поведении заявителя, не была произвольной или необоснованной». «В частности, заявитель открыто заявил, что поддерживает действия России на Крымском полуострове, и назвал себя “представителем Владимира Путина на сцене”, — указывается в документе суда. Там также отмечается, что “суды сопоставили интересы национальной безопасности и общественного порядка с действиями заявителя и наложенным на него запретом и не сочли его несоразмерным”.
Сама жалоба Киркорова касалась запрета на его въезд в Литву, «поскольку (власти) посчитали его угрозой национальной безопасности». Власти страны «установили, в частности, что Киркоров был инструментом российской пропаганды в государствах бывшего СССР и что, регулярно давая концерты в Крыму, он поддерживал ее агрессивную политику».
Миграционные власти Литвы в 2021 году приняли решение о пятилетнем запрете для Филиппа Киркорова на въезд, который действует до сих пор.
Москва 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
В ЕСПЧ заявили, что суд обладает юрисдикцией рассматривать жалобы против РФ на нарушение Конвенции в отношении деяний, совершенных до 16 сентября 2022 года.