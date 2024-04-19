Калининградка обвинила сотрудников роддома, после пребывания в котором у неё начались проблемы со здоровьем

Глава Следственного комитета России потребовал провести проверку после жалоб жительницы Калининграда на сотрудников местного роддома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как пояснили в СК, в соцсетях появилась информация о том, что после пребывания в одном из медучреждений областного центра у женщины возникли проблемы со здоровьем.
«По данному факту следственными органами СК России по Калининградской области проводится процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Калининградской области Бочарову Д. А. доложить о ходе проверки», — говорится в сообщении.
В феврале 2023 года у двух новорождённых, появившихся на свет в Региональном перинатальном центре, обнаружили пузырчатку и другие местные инфекции кожи. Мама первого заразившегося малыша рассказала «Клопс», как это произошло.