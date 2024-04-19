Больше, чем человеческие в пять раз. Под Анапой нашли гигантские зубы загадочного существа

Жители Темрюкского района наткнулись на удивительную находку. В пласте горной породы на побережье Азовского моря они нашли скелет неизвестного животного. Оказалось, что древний морской житель. Он был млекопитающим и жил в сарматском неогеновом периоде — это примерно 9−12 млн лет назад. К сожалению, кости успели разобрать на сувениры неизвестные.