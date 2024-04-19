Больше, чем человеческие в пять раз. Под Анапой нашли гигантские зубы загадочного существа

Местные жители, плутая по лесам под Анапой, наткнулись на загадочные останки. Зубы неизвестного существа поразили мужчин — гигантские резцы по размерам в несколько раз превышали человеческие. Находку сняли на видео и окрестили «зубами великана».
«Сенсация! Зубы великана. Свеженайденные, огромные», — рассказал автор ролика.
Но научного открытия анапчане не сделали. Специалисты говорят, что это зубы современных животных и уж тем более не могут принадлежать человеку. На подобные артефакты часто натыкаются охотники.
«Это зубы крупных копытных, похожи на коровьи или оленьи, может быть, и крупного кабана», — разгадал загадку член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.
Скорее всего, животное пострадало от хищников или погибло своей смертью. Если это была корова, то ее останки могли быть погребены хозяевами. В любом случае, ученый мир ничего не приобрел.
А БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ.
Жители Темрюкского района наткнулись на удивительную находку. В пласте горной породы на побережье Азовского моря они нашли скелет неизвестного животного. Оказалось, что древний морской житель. Он был млекопитающим и жил в сарматском неогеновом периоде — это примерно 9−12 млн лет назад. К сожалению, кости успели разобрать на сувениры неизвестные.