Шторм прогнозируют синоптики на большей части Казахстана

19 апреля в Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, порывы 15−20, временами 23 м/с.
Днем на севере области Абай ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области — туман.
В Акмолинской области ожидается ветер северо-западный, северный ночью на северо-востоке области — порывы 15−20 м/с.
В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, на севере, западе, юге области 15−20 м/с.
На севере Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области — туман.
На востоке, в центре области Жетысу ожидается ветер юго-восточный, порывы 15−20 м/с.
Днем в Западно-Казахстанской области — ветер южный, на западе, севере области — порывы 15−20 м/с.
Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный, ночью на юге, в центре, днем на большей части области 15−20 м/с.
Днем на северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на севере, востоке, в центре области 15−20 м/с.
На севере, востоке Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15−20 м/с.
Ночью на юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывы 15−20 м/с.
На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах 15−20, порывы 23−28 м/с.