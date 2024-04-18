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Главные новости к вечеру 18 апреля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

В Москве арестовали украинского агента за покушение на Прозорова
Суд арестовал мужчину, который подорвал автомобиль экс-офицера СБУ Василия Прозорова.

Аргентина подала запрос на глобальное партнерство с НАТО
Аргентина взяла курс на полноценное партнерство с США и странами Запада после победы на президентских выборах Хавьера Милея в декабре прошлого года.

Иран пригрозил ударить «по ядерным центрам» Израиля
После нападения Израиля Тегеран может пересмотреть свою ядерную доктрину.

Немецкий миллиардер инсценировал гибель и сбежал в Москву
Один из богатейших немецких бизнесменов пропал шесть лет назад в Альпах, его тело не нашли. Журналисты теперь утверждают, что он живет в Москве, а его брат был в курсе произошедшего.

На центр России и Москву надвигается девятибалльный шторм
В столице 19 апреля может выпасть ⅔ от месячной нормы осадков.