В Москве арестовали украинского агента за покушение на Прозорова

Суд арестовал мужчину, который подорвал автомобиль экс-офицера СБУ Василия Прозорова.



Аргентина подала запрос на глобальное партнерство с НАТО

Аргентина взяла курс на полноценное партнерство с США и странами Запада после победы на президентских выборах Хавьера Милея в декабре прошлого года.



Иран пригрозил ударить «по ядерным центрам» Израиля

После нападения Израиля Тегеран может пересмотреть свою ядерную доктрину.



Немецкий миллиардер инсценировал гибель и сбежал в Москву

Один из богатейших немецких бизнесменов пропал шесть лет назад в Альпах, его тело не нашли. Журналисты теперь утверждают, что он живет в Москве, а его брат был в курсе произошедшего.



На центр России и Москву надвигается девятибалльный шторм

В столице 19 апреля может выпасть ⅔ от месячной нормы осадков.