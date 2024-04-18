В Москве арестовали украинского агента за покушение на Прозорова
Суд арестовал мужчину, который подорвал автомобиль экс-офицера СБУ Василия Прозорова.
Аргентина подала запрос на глобальное партнерство с НАТО
Аргентина взяла курс на полноценное партнерство с США и странами Запада после победы на президентских выборах Хавьера Милея в декабре прошлого года.
Иран пригрозил ударить «по ядерным центрам» Израиля
После нападения Израиля Тегеран может пересмотреть свою ядерную доктрину.
Немецкий миллиардер инсценировал гибель и сбежал в Москву
Один из богатейших немецких бизнесменов пропал шесть лет назад в Альпах, его тело не нашли. Журналисты теперь утверждают, что он живет в Москве, а его брат был в курсе произошедшего.
На центр России и Москву надвигается девятибалльный шторм
В столице 19 апреля может выпасть ⅔ от месячной нормы осадков.
Главные новости к вечеру 18 апреля
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В Москве арестовали украинского агента за покушение на Прозорова