Издевательства в молдавских школах: как пресечь опасные инциденты

Чаще всего это шутки над другими, о которых упомянули 62% респондентов, далее — навешивание ярлыков (60%) и дразнилки (54%). Кроме того, 3 из 100 учащихся сообщили, что в течение последнего учебного года хотя бы раз в месяц сталкивались с кибербуллингом.