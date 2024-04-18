Издевательства в молдавских школах: как пресечь опасные инциденты

Около 21% учащихся V-XII классов школ по всей Молдове еженедельно становятся жертвами булинга, а около 40% сталкиваются с такими ситуациями реже.
Об этом говорится в исследовании, проведенном с января по июнь 2023 года альянсом НПО, действующих в области социальной защиты детей и семьи.
Наиболее распространенными формами травли названы вербальная (54%), а также переходящая в физический буллинг (46%).
Чаще всего это шутки над другими, о которых упомянули 62% респондентов, далее — навешивание ярлыков (60%) и дразнилки (54%). Кроме того, 3 из 100 учащихся сообщили, что в течение последнего учебного года хотя бы раз в месяц сталкивались с кибербуллингом.
Проблему в программе «Экспертиза» обсуждаем с доктором психологии Еленой Ковалевой.