Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Издевательства в молдавских школах: как пресечь опасные инциденты

Гость программы «Экспертиза» — доктор психологии Елена Ковалева.

Около 21% учащихся V-XII классов школ по всей Молдове еженедельно становятся жертвами булинга, а около 40% сталкиваются с такими ситуациями реже.

Об этом говорится в исследовании, проведенном с января по июнь 2023 года альянсом НПО, действующих в области социальной защиты детей и семьи.

Наиболее распространенными формами травли названы вербальная (54%), а также переходящая в физический буллинг (46%).

Чаще всего это шутки над другими, о которых упомянули 62% респондентов, далее — навешивание ярлыков (60%) и дразнилки (54%). Кроме того, 3 из 100 учащихся сообщили, что в течение последнего учебного года хотя бы раз в месяц сталкивались с кибербуллингом.

Проблему в программе «Экспертиза» обсуждаем с доктором психологии Еленой Ковалевой.

образование