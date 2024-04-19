Юрист раскрыла, кто получит двойную зарплату в мае

Так, сотрудники которые работают пять дней в неделю, могут рассчитывать на двойную оплату труда. Это связано с тем, что при таком графике работа в праздники приравнивается к работе в выходные дни. Если режим работы сменный, то будет действовать другой порядок оплаты.