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Юрист раскрыла, кто получит двойную зарплату в мае

Некоторые сотрудники могут рассчитывать на повышенную оплату труда.

Источник: IrkutskMedia.ru

Согласно российскому Трудовому кодексу, работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере. Дальнейшая оплата зависит от графика работы сотрудника. Об этом сообщила юрист по трудовому праву Валентина Яковлева.

Так, сотрудники которые работают пять дней в неделю, могут рассчитывать на двойную оплату труда. Это связано с тем, что при таком графике работа в праздники приравнивается к работе в выходные дни. Если режим работы сменный, то будет действовать другой порядок оплаты.

Так, если смена выпадает на 1 или 9 мая, то работа должна быть оплачена в двойном размере. Также повышенные оплаты будут действовать, если работодатель попросил выйти сотрудника в выходной день, передает NEWS.ru.