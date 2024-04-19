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Больница на правом берегу Красноярска получила новый УЗИ-аппарат

Новый УЗИ-аппарат за 6 миллионов поступил в больницу на правом берегу Красноярска.

Источник: Минздрав Красноярского края

В Красноярской клинической больнице № 4 появился новый УЗИ-аппарат. Об этом рассказали в краевом правительстве.

6 миллионов на новый аппарат выделили из краевого бюджета в рамках проекта «Здравоохранение». УЗИ-установка даёт изображение в высоком разрешении и оборудована интуитивно-понятной панелью управления, которую можно наполнить только теми кнопками, которые необходимы чаще всего.

Новое устройство смонтировали в отделении ультразвуковой диагностики для обследования пациентов стационара. Это позволило перераспределить УЗИ-оборудование по другим отделением больницы. В 2025 году планируется закупить ещё одну подобную ультразвуковую систему.

В 2024 году в Красноярскую клиническую больницу № 4 закупили систему эндоскопической визуализации для гастроскопии и переносной универсальный УЗИ-аппарат экспертного класса. А в 2023 году в больнице появился новый электрокардиограф.

медицина