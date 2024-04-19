Больница на правом берегу Красноярска получила новый УЗИ-аппарат

6 миллионов на новый аппарат выделили из краевого бюджета в рамках проекта «Здравоохранение». УЗИ-установка даёт изображение в высоком разрешении и оборудована интуитивно-понятной панелью управления, которую можно наполнить только теми кнопками, которые необходимы чаще всего.