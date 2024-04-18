Молдову зальет дождями: Нас ждёт неделя холода и непрерывных осадков — синоптики дали точный метеопрогноз

По сообщению гидрологов, в связи с дальнейшим увеличением сброса воды из Дубоссарского водохранилища (река Днестр) до 1000 м3/с с 18 по 25 апреля уровень воды на участке Дубоссары — Рэскэець продолжит повышаться на 2,20−4,20 м по сравнению с уровнем 18 апреля (8.00).