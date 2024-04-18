Молдову зальет дождями: Нас ждёт неделя холода и непрерывных осадков — синоптики дали точный метеопрогноз

По сообщению метеорологов, в связи с продвижением циклона вблизи территории страны характер погоды резко изменится.
«В Молдове пройдут дожди, в северном и центральном районах сильные (15−45 л/м2), местами на юге грозы. Ветер усилится преимущественно в юго-восточных районах, а местами по всей стране до 15−18 м/с. Среднесуточная температура воздуха понизится на 5−10°С», — уточнили синоптики.
Государственная гидрометеорологическая служба объявила до 25 апреля включительно гидрологическое предупреждение в связи с повышением уровня воды в реке Днестр.
По сообщению гидрологов, в связи с дальнейшим увеличением сброса воды из Дубоссарского водохранилища (река Днестр) до 1000 м3/с с 18 по 25 апреля уровень воды на участке Дубоссары — Рэскэець продолжит повышаться на 2,20−4,20 м по сравнению с уровнем 18 апреля (8.00).
Местами в низменностях возможен выход воды на пойму.
Власти призывают население быть бдительными, местную администрацию, экономических агентов, в ведении которых находятся водохранилища просят обратить внимание на состояние плотин, мостов и путей эвакуации воды, а также учитывать возможный более сильный рост уровня воды в Днестре.