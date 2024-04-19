Синоптики рассказали, когда калининградцам ждать пика холодов

«Существенных изменений в характере погоды и синоптической обстановке для нашего региона не предвидится. Относительно комфортными станут пятница и воскресенье, — говорится в сообщении, — Суббота окажется холоднее всего — проходящий циклон принесёт нам смешанные обложные осадки (дождь/мокрый снег) и слабый плюс. В ближайшие дни в ночные часы местами вероятны слабые заморозки (в особенности на почве), которые будут особенно вероятны при прояснениях».