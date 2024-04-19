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Синоптики рассказали, когда калининградцам ждать пика холодов

Существенное потепление в ближайшие дни не ожидается.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 87% 760 мм рт. ст. +14°
Источник: Новый Калининград

Самым холодным днём текущей недели предположительно станет суббота, 20 апреля. К выходным градусник термометра опустится до +5°С. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления Калининградской области».

«Существенных изменений в характере погоды и синоптической обстановке для нашего региона не предвидится. Относительно комфортными станут пятница и воскресенье, — говорится в сообщении, — Суббота окажется холоднее всего — проходящий циклон принесёт нам смешанные обложные осадки (дождь/мокрый снег) и слабый плюс. В ближайшие дни в ночные часы местами вероятны слабые заморозки (в особенности на почве), которые будут особенно вероятны при прояснениях».

В начале следующей недели на повышение температуры также рассчитывать не стоит. «В тыловой части циклона вновь ожидается “слабый” плюс и вероятность смешанных осадков. Перспективы на более-менее существенное потепление пока что присутствуют лишь к концу грядущей недели», — добавили синоптики.