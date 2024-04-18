Пентагон впервые показал кадры боя человека с управляемым ИИ истребителем

В сообщении авиабазы Эдвардс, на которой проводились испытания, отмечается: сценарии воздушных боев очень сложны и X-62A успешно подтвердил, что в аэрокосмической отрасли возможно безопасное использование недетерминированного искусственного интеллекта. На борту X-62A находились летчики, которые могли отключить систему ИИ в любой момент, однако этого делать не пришлось на продолжении всего боя.