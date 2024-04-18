Пентагон впервые показал кадры боя человека с управляемым ИИ истребителем

В управлении подчеркнули, что первые в истории воздушные испытания алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) прошли в рамках программы DARPA Air Combat Evolution (ACE).
Алгоритмы ИИ во время полета управляли модифицированным испытательным самолетом на базе F-16. Он известен как X-62A, или VISTA (Variable In-flight Simulator Test Aircraft).
В сообщении авиабазы Эдвардс, на которой проводились испытания, отмечается: сценарии воздушных боев очень сложны и X-62A успешно подтвердил, что в аэрокосмической отрасли возможно безопасное использование недетерминированного искусственного интеллекта. На борту X-62A находились летчики, которые могли отключить систему ИИ в любой момент, однако этого делать не пришлось на продолжении всего боя.
Как отмечает The Verge, американские военные не уточняют, какая сторона победила.
В марте The Wall Street Journal написал, что американские ВВС начали разработку программы по замене устаревших истребителей и бомбардировщиков на более современные и дешевые беспилотные аналоги, которые также оснащаются искусственным интеллектом (ИИ). По информации издания, военные США рассчитывают в ближайшие пять лет получить несколько сотен новых аппаратов.
В апреле главе Минобороны России Сергею Шойгу показали боевых роботов. Он отметил, что медицинский роботехнический комплекс крайне востребован, и поручил как можно скорее доработать его и начать серийно производить.