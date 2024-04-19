Какой сегодня праздник: 19 апреля

В 1971 году с космодрома «Байконур» была выведена на орбиту первая пилотируемая станция «Салют-1», рассчитанная на трех космонавтов. Первая стыковка — 24 апреля того же года — не удалась из-за технических неполадок. Вторая стыковка — с кораблем «Союз-11» — обернулась трагической гибелью экипажа. В октябре того же года станцию свели с орбиты.