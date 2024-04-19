Что можно и нельзя делать в день Евтихия и Еремы 19 апреля, которых называют Тихий и Пролетный

В указанный день никогда не обрезали ветки плодовых деревьев в саду. Так, для незамужних девушек подобное грозило тем, что долгое время они не смогут выйти замуж. Не рекомендуется обрезать ветки березы. Кроме того, запрещено бросаться яблоками 19 апреля, так как могут возникнуть финансовые трудности.