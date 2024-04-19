Что можно и нельзя делать в день Евтихия и Еремы 19 апреля, которых называют Тихий и Пролетный

Православная церковь 19 апреля вспоминает святых Евтихия и Ерему. В народе отмечают день Евтихия Тихого, а также Еремы Пролетного. Название возникло из-за того, что в указанное время было принято наблюдать за погодой. Особенно внимательного следили за ветром.
Что нельзя делать 19 апреля
В указанный день никогда не обрезали ветки плодовых деревьев в саду. Так, для незамужних девушек подобное грозило тем, что долгое время они не смогут выйти замуж. Не рекомендуется обрезать ветки березы. Кроме того, запрещено бросаться яблоками 19 апреля, так как могут возникнуть финансовые трудности.
Что можно делать 19 апреля
По традиции, посещают церковь и молятся святому, чтобы он помог вылечить от болезней и укрепить здоровье. Рыбаки ходят на рыбалку. Считается, что 19 апреля хорошо ловится окунь.
Согласно приметам, если паук завернулся в паутину, то это предупреждает про мороз. Дождь предвещает осень без осадков. В том случае, если в утреннее время туман, то до конца апреля дождей не будет.