«Скоро закончатся мучения, боли и травля»: Родители девочки с «маской Бэтмена» из США дали честное интервью перед операцией в Петербурге

В Петербург из Америки прилетела знаменитая «Девочка-Бэтмен». У пятилетней Луны Феннер почти на все лицо было черное родимое пятно в виде супергеройской маски. Это гигантский меланоцитарный невус. Три года назад краснодарские врачи смогли его удалить, но остались глубокие рубцы и небольшие участки родинки, а из-за уплотнения кожи малышка спит с широко открытыми глазами. Сейчас за помощью семья обратилась к пластическим хирургам города на Неве. Накануне первой операции, которая назначена на 19 апреля, SPB.KP.RU навестил храбрую девчушку.