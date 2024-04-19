«Скоро закончатся мучения, боли и травля»: Родители девочки с «маской Бэтмена» из США дали честное интервью перед операцией в Петербурге

В Петербург из Америки прилетела знаменитая «Девочка-Бэтмен». У пятилетней Луны Феннер почти на все лицо было черное родимое пятно в виде супергеройской маски. Это гигантский меланоцитарный невус. Три года назад краснодарские врачи смогли его удалить, но остались глубокие рубцы и небольшие участки родинки, а из-за уплотнения кожи малышка спит с широко открытыми глазами. Сейчас за помощью семья обратилась к пластическим хирургам города на Неве. Накануне первой операции, которая назначена на 19 апреля, SPB.KP.RU навестил храбрую девчушку.
МАЛЫШКА-СУПЕРГЕРОЙ.
Мы попали на предоперационное обследование Луны. Малышке измерили давление, температуру, осмотрели поврежденную кожу. Переносит она все стойко, не капризничает. Разве что, как и все дети, отвлекается. Да и мы еще вкусняшки ей принесли — все внимание ребенка было на шоколадном яйце-сюрпризе. Оказалось, маленький Бэтмен его обожает!
Прилетела Луна вместе с мамой и папой. Добиралась они больше суток, поэтому очень устали. Но настроение хорошее: малышка, например, то и дело поправляла свои цветные прядки в шоколадных волосах, стреляла своими карими глазками — смотрите, мол, какая красотка, точно Барби! Это, к слову, любимая игрушка девочки, и совсем скоро она сама станет как куколка.
— Убирать рубцы мы будем методом тканевой дермотензии. Под участки здоровой кожи на лице имплантируются силиконовые эспандеры, которые в течение полутора месяцев заполняются стерильным физраствором, отчего кожа растягивается. И вот эти красивые и гладкие избытки кожи позволят нам выполнить пластику ран и избавиться от рубцовой ткани, — объяснила пластический хирург, доктор медицинских наук и руководитель Центра лечения гигантских невусов клиники МЕДСИ Ольга Филиппова. — Также в планах восстановить Луне бровки.
Лечение будет проходить поэтапно. В этот визит маленькая пациентка пробудет в Петербурге не меньше двух месяцев, а всего лечение займет примерно 2,5 года. Поэтому малышка уже потихоньку учит русский язык: «Доброе утро», «Спасибо».
«ОНА ЗАСЛУЖИЛА ХОРОШЕЕ БУДУЩЕЕ».
И даже если после операции совсем идеальной кожа Луны не станет, рубцы все равно будут менее заметными, и малышка сможет нормально жить.
— Все время нашего ребенка сопровождает буллинг (издевательства, — прим. ред.) и стресс. Поэтому мы скорее хотим ей помочь и сделать так, чтобы ее кожа выглядела лучше, — со слезами на глазах говорит мама Луны Кэрол. — Она заслужила хорошее будущее!
Но, несмотря на минутную слабость, родители и сама девочка хорошо держатся. «Откуда столько внутренней силы?», — спрашивают журналисты. «Это все Бог», — отвечает мама Луны.
К слову о том, почему семья вновь выбрала российских специалистов, а не сделала операцию, например, в США или Израиле, Кэрол тоже рассказала.
— Во-первых, цена. Во-вторых, отличные врачи. И вообще нам нравятся тут люди, еда. Только вот погода не очень, — с улыбкой произносит она (к слову, у них в Майами сейчас около 30 градусов тепла, — прим. ред.).