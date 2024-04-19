Дополнительный рейс из Охотска ввели «Хабаровские авиалинии»

Авиакомпания часто запускает дополнительные рейсы, когда об этом просят пассажиры или представители той или иной муниципальной территории. Часто причиной тому становится высокий спрос. Например, в феврале был запущен дополнительный рейс из Хабаровска в Якутск. Стоимость билета составляла 6,5 тысячи рублей.