Дополнительный рейс из Охотска ввели «Хабаровские авиалинии»

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» сообщает о дополнительном запуске рейса из Охотска в Хабаровск. Он состоится в конце апреля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Полет запланирован на воскресенье, 28 апреля. Билеты на дополнительный рейс 402Д из Охотска уже можно купить в кассах и на сайте авиакомпании. Также они продаются в агентствах.
Рейс будет выполняться на самолете АН-24. Воздушное судно покинет аэропорт Охотска в 15:10. Спустя 3,5 часа, в 18:40 он уже приземлится в краевой столице.
Авиакомпания часто запускает дополнительные рейсы, когда об этом просят пассажиры или представители той или иной муниципальной территории. Часто причиной тому становится высокий спрос. Например, в феврале был запущен дополнительный рейс из Хабаровска в Якутск. Стоимость билета составляла 6,5 тысячи рублей.