В Бикинском районе по нацпроекту «Здравоохранение» построят новый ФАП

В Хабаровском крае Бикинская центральная районная больница заключила договор о поставке и монтажу быстровозводимой модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта в селе Оренбургское. Контракт должен быть выполнен до ноября этого года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».





— В новом медучреждении предусмотрены: кабинет приёма пациентов, процедурный и прививочный кабинет, смотровой кабинет с гинекологическим креслом, комната ожидания, помещение для хранения медикаментов, санузел и другие помещения. С нетерпением ждём реализации проекта — это большая радость для жителей, для фельдшера, который там работает, и для районной больницы, — сказал главный врач Бикинской ЦРБ Андрей Жуков.