Проезд для грузовых авто ограничили через мост на дороге Покровка — Новогеоргиевка в Приморье

В Приморье из-за переливов некоторые дороги по-прежнему остаются закрыты для автомобилей. Пострадали некоторые трассы в Красноармейском и Октябрьском округах, а также в Дальнереченском районе, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу министерство транспорта.
Проезда нет на 2 и 3 километре дороги Лукьяновка — Новополтавка из-за 4 переливов глубиной 40 сантиметров. Проезд получится восстановить только после схода воды в течение 1−2 дней. Есть также альтернативный проезд по трассе Лимонники — Измайлиха — Метеоритное.
На дороге Новопокровка — Новокрещенка сохраняются 6 переливов глубиной по 15 сантиметров, вода падает, проезд не ограничен.
В Октябрьском округе ограничено движение для грузовиков, проезд запрещен на въезде на мост, который находится на 2 километре дороги Покровка — Новогеоргиевка. Альтернативный проезд организовали через Галенки — Новогеоргиевка.
В Дальнереченском районе затруднен проезд для легковушек на 111−112 километре дороги Дальнереченск — Ариадное. Водители могут воспользоваться альтернативным путем и проехать через Чугуевский район по трассе Уборка — Самарка — Ариадное.