Проезд для грузовых авто ограничили через мост на дороге Покровка — Новогеоргиевка в Приморье

В Приморье из-за переливов некоторые дороги по-прежнему остаются закрыты для автомобилей. Пострадали некоторые трассы в Красноармейском и Октябрьском округах, а также в Дальнереченском районе, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу министерство транспорта.