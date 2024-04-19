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Михаил Котюков: на фасаде нового роддома в Енисейске появится мурал с изображением святителя Луки

На восточной стене нового акушерского корпуса Енисейской районной больницы, который открыл в конце 2023 года президент России Владимир Путин, появится мурал с изображением всемирно известного хирурга и святителя Луки.

Источник: Правительство Красноярского края

Его создадут уже этим летом по просьбе жителей.

Об инициативе горожан губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову накануне во время встречи рассказал епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий. Глава региона поддержал идею:

«Архиепископ Лука оказал огромное влияние на развитие здравоохранения Красноярского края. Он провел в нашем регионе несколько лет, в том числе спасал здесь раненых в эвакогоспитале в годы Великой Отечественной войны. Но начинал свою работу в крае знаменитый хирург и священник как раз в Енисейске, где он также лечил и вдохновлял людей. Поэтому считаю идею о создании его образа на новом медицинском объекте, где рождаются малыши, правильной и уместной. После подготовки эскизного проекта мурала и наступления тепла художники приступят к работе».

Также в ходе беседы губернатор и епископ обсудили вопросы, касающихся состояния и содержания православных храмов и монастырей Енисейска и Лесосибирска, которые являются объектами культурного наследия.