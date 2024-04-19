Михаил Котюков: на фасаде нового роддома в Енисейске появится мурал с изображением святителя Луки

Его создадут уже этим летом по просьбе жителей.
Об инициативе горожан губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову накануне во время встречи рассказал епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий. Глава региона поддержал идею:
«Архиепископ Лука оказал огромное влияние на развитие здравоохранения Красноярского края. Он провел в нашем регионе несколько лет, в том числе спасал здесь раненых в эвакогоспитале в годы Великой Отечественной войны. Но начинал свою работу в крае знаменитый хирург и священник как раз в Енисейске, где он также лечил и вдохновлял людей. Поэтому считаю идею о создании его образа на новом медицинском объекте, где рождаются малыши, правильной и уместной. После подготовки эскизного проекта мурала и наступления тепла художники приступят к работе».
Также в ходе беседы губернатор и епископ обсудили вопросы, касающихся состояния и содержания православных храмов и монастырей Енисейска и Лесосибирска, которые являются объектами культурного наследия.