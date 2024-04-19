Михаил Котюков: на фасаде нового роддома в Енисейске появится мурал с изображением святителя Луки

«Архиепископ Лука оказал огромное влияние на развитие здравоохранения Красноярского края. Он провел в нашем регионе несколько лет, в том числе спасал здесь раненых в эвакогоспитале в годы Великой Отечественной войны. Но начинал свою работу в крае знаменитый хирург и священник как раз в Енисейске, где он также лечил и вдохновлял людей. Поэтому считаю идею о создании его образа на новом медицинском объекте, где рождаются малыши, правильной и уместной. После подготовки эскизного проекта мурала и наступления тепла художники приступят к работе».