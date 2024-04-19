Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X

По мнению специалистов, выдать прогноз на точные времена и баллы возможных событий на данный момент нельзя — ситуация на Солнце является исключительно динамической и почти не поддается математическому анализу. Наиболее благоприятным на данный момент, как ни парадоксально, является сценарий резкого усиления общей вспышечной активности Солнца, когда накопленные запасы энергии будут сожжены в десятках отдельных взрывов умеренной силы. И напротив, негативным является вариант, когда активность Солнца развивается медленно, что в конечном счете приводит к аккумулированию крупных запасов энергии, которые потом могут быть сожжены только во вспышках высших баллов. В настоящее время модели показывают исключительно высокую вероятность второго варианта развития событий.