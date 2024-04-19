Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X

Как отметили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ, в настоящий момент регистрируется стремительное накопление вспышечной энергии в южном полушарии Солнца, на стороне, обращенной к Земле. Процесс сопровождается увеличением суммарной площади солнечных пятен, которая за этот период увеличилась почти на 100%. Потоки рентгеновского излучения Солнца, регистрируемые около орбиты Земли, выросли с понедельника более чем в 5 раз и находятся сейчас на уровне около C5. Одновременно достиг максимального с начала года значения индекс солнечной активности F10.7, который сейчас составляет 217 и показывает тенденцию к дальнейшему росту.
По мнению специалистов, выдать прогноз на точные времена и баллы возможных событий на данный момент нельзя — ситуация на Солнце является исключительно динамической и почти не поддается математическому анализу. Наиболее благоприятным на данный момент, как ни парадоксально, является сценарий резкого усиления общей вспышечной активности Солнца, когда накопленные запасы энергии будут сожжены в десятках отдельных взрывов умеренной силы. И напротив, негативным является вариант, когда активность Солнца развивается медленно, что в конечном счете приводит к аккумулированию крупных запасов энергии, которые потом могут быть сожжены только во вспышках высших баллов. В настоящее время модели показывают исключительно высокую вероятность второго варианта развития событий.
«С точки зрения влияния на Землю, наиболее опасными представляются 19 и 20 апреля, то есть пятница и суббота, когда наиболее крупные активные центры будут находиться точно на линии Солнце — Земля. Впрочем, конфигурация солнечных активных областей сейчас такая, что полностью риски для Земли могут быть сняты не раньше середины предстоящей недели. До этого периода практически любая крупная вспышка на Солнце будет иметь шансы либо прямо ударить по Земле, либо как минимум просто зацепить нашу планету», — говорится в сообщении лаборатории.
Между тем, согласно прогнозу магнитных бурь, в ближайшие дни все будет спокойно, бурю прогнозируют только на 12 мая.
Ранее сообщалось, что до конца апреля магнитных бурь не будет.
Отметим, что с 14 по 30 апреля активизировался метеорный поток Лириды, пик которого придется в ночь с 21 на 22 апреля 2023 года. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 18 метеоров в час.