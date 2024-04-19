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Циклон доставит в Красноярский край похолодание и осадки

В конце недели синоптики обещают прохождение холодного фронта с дождем, снегом и опасным ветром.

Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 53% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Reuters

В конце этой недели в Красноярске и большинстве других территорий края ожидается ненастная ветреная погода и очередное похолодание. Причиной станет обширный циклон, который проходит по Сибирскому региону.

В краевом центре в пятницу температура воздуха составит +10, +12 °C. Будет облачно с прояснениями, временами — дождь, после обеда — западный ветер разгонится до опасных 15−20 м/с. Атмосферное давление будет очень низким — 732−737 миллиметра ртутного столба.

В ночь на субботу будет около +1 °C, возможен небольшой снег с дождем. Днем 20 апреля воздух прогреется до +7 °C, будет преимущественно облачно, порывистый ветер сохранится.

В воскресенье ночью синоптики прогнозируют заморозки до −3 °C. Днем столбики уличных термометров поднимутся только до +6 °C, но будет ясно и сухо. Ветер станет умеренным, а атмосферное давление — очень высоким, до 754 мм рт.

Следующая неделя в Красноярске начнется с таких же температур и возвращения осадков.