Циклон доставит в Красноярский край похолодание и осадки

В воскресенье ночью синоптики прогнозируют заморозки до −3 °C. Днем столбики уличных термометров поднимутся только до +6 °C, но будет ясно и сухо. Ветер станет умеренным, а атмосферное давление — очень высоким, до 754 мм рт.