Циклон доставит в Красноярский край похолодание и осадки

В конце этой недели в Красноярске и большинстве других территорий края ожидается ненастная ветреная погода и очередное похолодание. Причиной станет обширный циклон, который проходит по Сибирскому региону.
В краевом центре в пятницу температура воздуха составит +10, +12 °C. Будет облачно с прояснениями, временами — дождь, после обеда — западный ветер разгонится до опасных 15−20 м/с. Атмосферное давление будет очень низким — 732−737 миллиметра ртутного столба.
В ночь на субботу будет около +1 °C, возможен небольшой снег с дождем. Днем 20 апреля воздух прогреется до +7 °C, будет преимущественно облачно, порывистый ветер сохранится.
В воскресенье ночью синоптики прогнозируют заморозки до −3 °C. Днем столбики уличных термометров поднимутся только до +6 °C, но будет ясно и сухо. Ветер станет умеренным, а атмосферное давление — очень высоким, до 754 мм рт.
Следующая неделя в Красноярске начнется с таких же температур и возвращения осадков.