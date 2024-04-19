Приморье готовится к завершению отопительного сезона

Краевое предприятие «Примтеплоэнерго» приступило к постепенному прекращению подачи тепла в муниципалитетах Приморья, где температура воздуха в течение пяти дней превысила 8 градусов Цельсия, сообщили PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Главный инженер предприятия Вячеслав Бабич отметил, что уже остановлена работа нескольких котельных в Арсеньевском городском округе, а также в тепловом районе «Хорольский» Михайловского филиала предприятия. Хорольская центральная районная больница будет отапливаться до 1 мая.
На остальных территориях остановка теплоснабжения произойдет после издания соответствующих распоряжений глав муниципалитетов при установке среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов тепла в течение пяти дней.
По завершении отопительного сезона планируется провести ремонтные работы и обновить оборудование. В рамках программы обновления предприятия планируется заменить 35 котлов, 194 насоса, 79 единиц тягодутьевого оборудования, 34 теплообменника и более пяти тысяч единиц запорно-регулирующей арматуры. Также будут заменены порядка 53 километров теплосетей, из которых 13 километров заменят на современные пластиковые предизолированные трубы нового поколения.
Напомним, подготовка коммунальных объектов к предстоящему отопительному сезону 2024−2025 года уже началась в Приморье. По планам ремонтной кампании — заменить около 40 километров старых теплосетей, 35 котлов и 1,5 километра труб для водоснабжения и водоотведения.