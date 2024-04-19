Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приморье готовится к завершению отопительного сезона

Уже остановлена работа нескольких котельных в Арсеньевском городском округе.

Источник: PrimaMedia.ru

Краевое предприятие «Примтеплоэнерго» приступило к постепенному прекращению подачи тепла в муниципалитетах Приморья, где температура воздуха в течение пяти дней превысила 8 градусов Цельсия, сообщили PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Главный инженер предприятия Вячеслав Бабич отметил, что уже остановлена работа нескольких котельных в Арсеньевском городском округе, а также в тепловом районе «Хорольский» Михайловского филиала предприятия. Хорольская центральная районная больница будет отапливаться до 1 мая.

Специалист рассказал что сегодня, 19 апреля, подача тепла будет прекращена в Спасском городском округе. Далее, 23 апреля прекратится подача тепла в Дальнереченском и Кировском муниципальных районах, до 25 апреля — в Дальнереченском городском округе, до 27 апреля — в Пограничном муниципальном округе, до 3 мая — в Лесозаводском городском округе, до 8 мая — в Красноармейском муниципальном округе.

На остальных территориях остановка теплоснабжения произойдет после издания соответствующих распоряжений глав муниципалитетов при установке среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов тепла в течение пяти дней.

По завершении отопительного сезона планируется провести ремонтные работы и обновить оборудование. В рамках программы обновления предприятия планируется заменить 35 котлов, 194 насоса, 79 единиц тягодутьевого оборудования, 34 теплообменника и более пяти тысяч единиц запорно-регулирующей арматуры. Также будут заменены порядка 53 километров теплосетей, из которых 13 километров заменят на современные пластиковые предизолированные трубы нового поколения.

Напомним, подготовка коммунальных объектов к предстоящему отопительному сезону 2024−2025 года уже началась в Приморье. По планам ремонтной кампании — заменить около 40 километров старых теплосетей, 35 котлов и 1,5 километра труб для водоснабжения и водоотведения.

ЖКХ