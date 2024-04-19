Приморье готовится к завершению отопительного сезона

Краевое предприятие «Примтеплоэнерго» приступило к постепенному прекращению подачи тепла в муниципалитетах Приморья, где температура воздуха в течение пяти дней превысила 8 градусов Цельсия, сообщили PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Главный инженер предприятия Вячеслав Бабич отметил, что уже остановлена работа нескольких котельных в Арсеньевском городском округе, а также в тепловом районе «Хорольский» Михайловского филиала предприятия. Хорольская центральная районная больница будет отапливаться до 1 мая.

Специалист рассказал что сегодня, 19 апреля, подача тепла будет прекращена в Спасском городском округе. Далее, 23 апреля прекратится подача тепла в Дальнереченском и Кировском муниципальных районах, до 25 апреля — в Дальнереченском городском округе, до 27 апреля — в Пограничном муниципальном округе, до 3 мая — в Лесозаводском городском округе, до 8 мая — в Красноармейском муниципальном округе.