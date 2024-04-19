В Хабаровске оштрафовали владельца незаконного киоска на Трёхгорной

В Хабаровске суд оштрафовал предпринимателя, который незаконно установил киоск и продавал продукцию без лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Нестационарный объект находился неподалёку от дома № 60 по улице Трёхгорной. В нём велась торговля продуктами питания без соответствующего разрешения. Вдобавок выяснилось, что киоск был размещён на муниципальной земле самовольно.
Прокурор Краснофлотского района подал иск в суд, где потребовал взыскать с предпринимателя средства за незаконное обогащение. По решению суда владельца киоска оштрафовали на 170 тысяч рублей. Деньги будут выплачены городской администрации.
Деятельность торговой точки в настоящий момент приостановлена.