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В Хабаровске оштрафовали владельца незаконного киоска на Трёхгорной

Предприниматель установил ларёк на муниципальной земле без правовых оснований.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске суд оштрафовал предпринимателя, который незаконно установил киоск и продавал продукцию без лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Нестационарный объект находился неподалёку от дома № 60 по улице Трёхгорной. В нём велась торговля продуктами питания без соответствующего разрешения. Вдобавок выяснилось, что киоск был размещён на муниципальной земле самовольно.

Прокурор Краснофлотского района подал иск в суд, где потребовал взыскать с предпринимателя средства за незаконное обогащение. По решению суда владельца киоска оштрафовали на 170 тысяч рублей. Деньги будут выплачены городской администрации.

Деятельность торговой точки в настоящий момент приостановлена.

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