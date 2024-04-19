Не помощь здоровью, а риск для него: хабаровчане пожаловались на сомнительные витамины с маркетплейсов

Роспотребнадзор Хабаровского края провел проверку после жалоб жителей региона о покупке на известных маркетплейсах биологически активных добавок сомнительного производства. Оказалось, размещенная на упаковке информация не соответствовала действительности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В первом случае речь шла о морском японском коллагене с витаминами В1 и В2, во втором — о витамине D-3.
— Проверка показала, что на потребительской упаковке первой добавки вообще нет средств идентификации в соответствии с требованиями правил маркировки биологически активных добавок к пище, а в маркировке другой «зашифрован» совершенно иной препарат с иным сроком годности, — рассказали в Роспотребнадзоре Хабаровского края.
Употребление такой продукции опасно для здоровья хабаровчан. БАДы должны соответствовать требованиям безопасности. А с 1 октября прошлого года для них стала обязательной маркировка в системе «Честный знак».
Предпринимателям, продающим такие витамины, объявили предостережение. А интернет-площадкам порекомендовали усилить контроль на модерацией публичных оферт. Представители ответили, что скрыли эту продукцию.