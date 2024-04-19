Не помощь здоровью, а риск для него: хабаровчане пожаловались на сомнительные витамины с маркетплейсов

— Проверка показала, что на потребительской упаковке первой добавки вообще нет средств идентификации в соответствии с требованиями правил маркировки биологически активных добавок к пище, а в маркировке другой «зашифрован» совершенно иной препарат с иным сроком годности, — рассказали в Роспотребнадзоре Хабаровского края.