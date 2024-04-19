В преддверии Пасхи 2024 цены на куриные яйца в магазинах Хабаровска обещают не поднимать

Это было четыре месяца назад, а теперь давайте заглянем в далекий 2019 год, тогда также отмечался рост цен на яйцо. В сети киосков недорогой продукции десяток первой категории продавался за 68 рублей, а через несколько недель хабаровчане заметили ту же продукцию за 75 рублей.