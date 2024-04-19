В преддверии Пасхи 2024 цены на куриные яйца в магазинах Хабаровска обещают не поднимать

Незадолго до Пасхи 2024 ФАС России напомнила торговым сетям и производителям о запрете на необоснованное повышение цен на яйца. Стабилизировать цены на куриное пытались еще в январе текущего года и в супермаркетах Хабаровска предлагали десяток по цене от 86 до 155 рублей. Сейчас же средняя цена на яйца в пределах 120−130 рублей.
Напомним, значительное повышение цен на упаковку куриных яиц в магазинах краевой столицы фиксировали в ноябре — середине декабря 2023 года. Полки тогда не опустели, но ассортимент социально значимого продукта заметно сузился. Тогда яйца подорожали в среднем на 15 процентов и на полках супермаркетов мы видели их за 135 рублей.
Стоит сказать, что в сети минимаркетов «Раз Два» — десяток от молодой курочки, как гласит этикетка, предлагают за 99 — 179 рублей. Так, яйцо куриное от Племптицезавод Хабаровский СО можно приобрести за 153 рубля. От того же производителя категория С2 стоит 99 рублей. Птицефабрика «Заря» выставила на продажу десяток куриного С1 за 179 рублей.
В «Бристоле» — сети магазинов «У дома» — десяток куриного стоит 126 рублей, рядом на полке этот же продукт от другого производителя — 139,99 рублей. Ранее средняя цена на яйца здесь была 130 рублей.
В районном продуктовом дискаунтере «Близкий» выбор невелик — 10 яиц в контейнере можно приобрести за 126 рублей, в декабре 2023 цена была 229,99 рубля.
Можно найти куриное яйцо и в фирменном магазине «Хоту-Ас» — всегда приветливые продавцы предлагают покупателям десяток за 140 рублей.
В «Пятерочке» социально значимый продукт стоит 124, 99 рубля, ранее его можно было купить за 109,99 рубля. За 15 штук сейчас вы отдадите 209,99, ранее — 214,99 рубля. Производитель «Байрон» предлагает десяток С1 за 144,99 рубля, за 15 штук той же категории — 224, 99 рубля. А десяток категории С0 стоит 159, 99 рубля.
Это было четыре месяца назад, а теперь давайте заглянем в далекий 2019 год, тогда также отмечался рост цен на яйцо. В сети киосков недорогой продукции десяток первой категории продавался за 68 рублей, а через несколько недель хабаровчане заметили ту же продукцию за 75 рублей.
Что сейчас про повышение цен на яйцо говорит Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России?
Накануне Пасхи 2024 антимонопольщики направили производителям и торговым сетям письма с напоминанием о запрете на необоснованное повышение цен на куриные яйца. Специалисты постоянно следят за оптово-отпускными ценами, себестоимостью и рентабельностью продаж куриных яиц, которые являются социально значимым продуктом.
По их данным, в первом квартале 2024 года цены на яйца снизились, однако перед Пасхой ожидается возможное повышение.
Производителям рекомендуется снижать отпускные цены при уменьшении себестоимости, а торговым сетям — передавать это снижение конечным потребителям. Все участники рынка должны безоговорочно соблюдать требования антимонопольного законодательства.