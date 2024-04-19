Поликлиники в Хабаровском крае изменят режим работы в майские праздники

Минздрав Хабаровского края сообщил, что в связи с предстоящими длинными выходными в конце апреля и майскими праздниками государственные амбулаторно-поликлинические учреждения изменят график работы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так, 27 апреля у них — полный рабочий день; 29 апреля — рабочий день по режиму субботы (дежурные бригады); 30 апреля, 1 мая — выходные дни; 9, 10 мая — выходные дни.
При получении различных травм: перелома, сильного ушиба, растяжения, хабаровчанам следует обращаться в травмпункт, который принимает круглосуточно. Травмпункт ККБ № 2, ул. Волочаевская, 106, тел.: 22−31−18. Травматология городской поликлиники № 11, ул. Суворова, 38, тел.: 51−01−11. Травмпункт детской ККБ, ул. Прогрессивная, 6, тел.: 91−04−24.