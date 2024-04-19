Без предупреждения будут проверять школы и детсады Казахстана

Речь идет о законе по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, который ранее подписал Токаев.
В Мипросвещения дали разъяснения относительно нового закона.
Как пояснили, в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения рассказали, что такой надзор без уведомления позволит оценить реальную ситуацию, касаемо безопасности детей.
По словам замглавы комитета Юлии Овечкиной, во всех регионах будут созданы центры психологической поддержки. Открывать их обяжут акиматы.
"Отсутствие предварительного уведомления проверки предотвращает возможность подготовки к проверки в случае нарушения прав детей.
Необходимость данного нововведения обусловлены резонансными событиями 2023 года, когда вместо безопасных лагерей детей размещали в помещениях, непредназначенных для детского отдыха", — рассказала Овечкина.
Напомним, что на днях президент Касым-Жомарт Токаев подписал два закона:
- «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей»;
- «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».
В Акорде поясняли, что подписанными законами вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних:
- криминализированы умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточена ответственность за умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью;
- предусмотрены новые принципы брачно-семейного законодательства, основанные на укреплении института брака и семьи, отцовства, материнства и детства, а также принцип обеспечения нравственного и духовного воспитания детей в духе уважения к общечеловеческим, национальным, традиционным, культурным и семейным ценностям;
- созданы правовые основы функционирования контакт-центра по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, в роли которого будет выступать юридическое лицо, определяемое уполномоченным органом в сфере информатизации. При этом введена обязанность госорганов не только взаимодействовать по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, но и предоставлять в контакт-центр информацию о принятых мерах по итогам рассмотрения обращений граждан;
- законодательно закреплены вопросы создания и функционирования центров поддержки семьи для оказания специальных социальных услуг потерпевшим от бытового насилия;
- введена уголовная ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, а также за пропаганду самоубийства;
- введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Существенно ужесточены наказания за похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего;
- впервые введена административная ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего;
- установлена обязанность организаций образования незамедлительно сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний;
- в целях обеспечения безопасности детей до 16 лет введен запрет на их принудительную высадку из общественного транспорта при отсутствии у них оплаты за проезд.