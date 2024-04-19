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Дезинфекцию откаченных от воды территорий проводят в Кульсары

В городе Кульсары, который наиболее пострадал от паводков в Атырауской области, в настоящее время активно ведутся восстановительные работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Источник: Baigenews

По словам пресс-секретаря акима региона Руслана Жумагазиева, продолжаются работы по откачке воды в городе. По состоянию на 18 апреля откачено свыше 10 тысяч кубометров воды, общий объем работ по откачке воды составляет 521 тысячав кубометров..

«Также в городе Кульсары начаты работы по дезинфекции откаченных от талой воды территорий. По информации главного санитарного врача Жылыойского района, завершены работы в микрорайоне № 2 и в микрорайоне Новостройка, где обработаны дворовые территории и подъезды. 18 апреля к электричеству подключены средняя школа № 19 в микрорайоне Достык, 60-квартирный дом № 3, а также подключены здания районного суда, дома по улице Бейсенкулова. С сегодняшнего дня возобновила свою работу центральная районная больница Кульсары», — сказал Жумагазиев на брифинге в СЦК.

Продолжается выплата пострадавшим от паводка единовременная материальная помощь. По состоянию на 18 апреля было принято 3137 заявлений. 1324 семьи уже получили выплаты.

экология