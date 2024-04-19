В Приморье 11 человек официально объявили себя миллиардерами

Сотрудники ФНС по Приморскому краю представили итоги декларационной кампании 2023 года и представили новые правила получения налоговых вычетов. Кто платит самые большие налоги, как изменились размеры вычетов и какие ошибки не нужно совершать при подаче деклараций — читайте в материале ИА PrimaMedia.
Итоги декларационной кампании 2023 года представила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Ольга Киричек УФНС России по Приморскому краю. В прошлом году сумма уплаченных налогов, поданных по форме 3-НДФЛ (отчетность, которую граждане заполняют и подают в налоговую службу самостоятельно, в том числе, чтобы получить вычеты) составила 900 млн рублей. О получении дохода отчиталось 19 тыс. физических лиц, среди которых оказалось 11 миллиардеров и более тысячи миллионеров.
Самые крупные суммы доходов и налоги к уплате декларируют продавцы бизнеса (владельцы акций и долей в уставном капитале). Три тысячи налогоплательщиков задекларировали доход от сдачи в аренду имущества, их доход составил 800 млн рублей, а выплаченные налоги — 90 млн.
Деклараций по налоговым вычетам было подано в разы больше — 135 тыс. В итоге приморцы смогли вернуть 4,7 млрд рублей. С января по апрель уже представлено 74 тысячи таких деклараций, по которым выплачено 2,7 млрд.
Заместитель начальника межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 14 по Приморскому краю Вероника Борисова назвала топ-5 ошибок, которые наиболее часто совершают налогоплательщики при подаче деклараций.
Первая: занижение стоимости договоров купли-продажи автомобиля. Здесь ФНС взаимодействует с ГИБДД, ей известны данные по стоимости сделок и в ходе камеральных проверок все несоответствия выявляются.
Вторая: заявление имущественного вычета при покупке жилья у близких родственников. Супруги, родители, дети, братья и сёстры, усыновители, попечители не имеют права вернуть часть расходов от такой сделки. ФНС получает от органов ЗАГС сведения о родстве и даже при смене фамилии нарушения выявляются.
Третья: налогоплательщики, получив за какой-либо период налоговый вычет, предоставляют уточненную декларацию с указанием иных вычетов или по новым основаниям, при этом не отражают уже полученные вычеты. Так возникает риск образования искусственной задолженности.
Четвертая: по заявлению налогоплательщиков правки и корректировки налоговыми органами в представленных декларациях не производятся.
«Очень часто поступают звонки, обращения от граждан: у меня задолженность, я забыл отразить вычет, поставьте мне другую цифру. Мы не можем править цифры, которые указывает налогоплательщик. Он сам должен представить нам уточнённую декларацию» — поясняет Вероника Борисова.
Пятая ошибка: при декларировании дохода от продажи недвижимого имущества, транспортных средств налогоплательщики не учитывают необлагаемые суммы: 1 млн для недвижимого имущества и 250 тысяч для иного.
«По статистике более 80% сделок по недвижимости проводится с помощью агентов. На сегодня в России, к сожалению, нет никакого регулирования риэлтерской деятельности. Не всегда они могут эффективно помочь. Сотни и сотни тысяч людей связаны с этой деятельностью, качество предоставление их услуг страдает. Люди, получая неграмотную консультацию, потом попадают на сотни тысяч рублей в плане доначисления налогов, либо идут на соблазн и занижают суммы при продаже. Посыл к гражданам: если совершаете сделки с недвижимостью, смотрите, с кем вы работаете, на квалификации, которыми обладает агент. Также не забывайте обращаться за консультацией в налоговую службу, лучше лично, а не по телефону, перед самой сделкой, чтобы избежать неприятных сюрпризов», — отметил эксперт.
Сотрудники ФНС предупредили граждан, что срок подачи деклараций о доходах истекает — это нужно успеть сделать не позднее 2 мая. Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю Ольга Пинчук напомнила, кто обязан это сделать: лица, получившие доход от продажи имущества (квартиры, дома, машины, земельного участка) или в порядке дарения от лица, не являющегося близким родственником, от выигрышей и призов, от сдачи имущества в аренду, либо если источник дохода находится за пределами РФ.
Ограничительный срок не распространяется на подачу деклараций по имущественным и социальным вычетам: их можно подавать в течение трёх лет с момента произведения расходов.
«С этого года у нас увеличился предельный размер социальных налоговых вычетов. С 50 тысяч рублей до 110 тысяч на обучение детей, со 120 тысяч до 150 тысяч рублей по остальным видам социальных налоговых вычетов», — отметила Ольга Пинчук.
Также с 2024 года получить налоговый вычет стало проще: теперь пакет документов, который прилагался вместе с декларацией, не требуется. Достаточно предоставить справку, которую можно получить у организации или индивидуального предпринимателя, который оказал услуги. Однако упрощённая процедура доступна для получения вычетов только по расходам текущего года. Подать декларацию можно разными способами: через личный кабинет налогоплательщика, через «Госуслуги», МФЦ, можно отправить по почте, или лично прийти в налоговый орган.
«Вы сэкономите деньги на уплату пеней, штрафов, если исполните свою обязанность вовремя», — предупредила Ольга Пинчук.