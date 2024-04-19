В Приморье 11 человек официально объявили себя миллиардерами

«По статистике более 80% сделок по недвижимости проводится с помощью агентов. На сегодня в России, к сожалению, нет никакого регулирования риэлтерской деятельности. Не всегда они могут эффективно помочь. Сотни и сотни тысяч людей связаны с этой деятельностью, качество предоставление их услуг страдает. Люди, получая неграмотную консультацию, потом попадают на сотни тысяч рублей в плане доначисления налогов, либо идут на соблазн и занижают суммы при продаже. Посыл к гражданам: если совершаете сделки с недвижимостью, смотрите, с кем вы работаете, на квалификации, которыми обладает агент. Также не забывайте обращаться за консультацией в налоговую службу, лучше лично, а не по телефону, перед самой сделкой, чтобы избежать неприятных сюрпризов», — отметил эксперт.