Кондиционеры хотят убрать с фасадов исторического центра

Если посмотреть на опыт борьбы с уродливыми блоками на исторических фасадах по всей России, то он пока также не увенчался оглушительным успехом. Собственно, в Москве и Петербурге война продолжается с начала XXI века. Но сплит-систему невозможно скрыть в старом жилом фонде. Граждане ломали все барьеры на пути демонтажей, особенно им помогало в этом очередное лето с аномальной жарой. В культурной столице — Санкт-Петербурге — принималось множество постановлений по правилам установки кондиционеров, но большинство из них отменено. Исключение составили здания, имеющие историческую ценность… Но на фасаде Смольного, допустим, спасительные сплит-системы массово размножились. Подобная же проблема не миновала Европу и Америку. К спасению красоты фасадов подключились художники, которые смогли сделать из бездушных блоков интересные арт-объекты. Может быть, попробовать и нам? А пока депутатская инициатива вызывает больше вопросов, на которые нет ответа. Кстати, на здании мэрии, фасад которой также выходит на так называемый гостевой маршрут, на обращённой к Океанскому проспекту стене, около пятидесяти кондиционеров. Может, начать с себя?