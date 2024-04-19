Кондиционеры хотят убрать с фасадов исторического центра

И оказалось, что-то, что хорошо туристу, плохо обывателю, который не хочет лишиться элементарного комфорта.
Дышите пылью во имя красоты?
С инициативой облагородить фасады домов выступил вице-мэр Владивостока Тарас Фищук. Муниципальный правовой акт принят в первом чтении. Если и далее за нововведение проголосуют большинство народных избранников, людей могут заставить убрать кондиционеры принудительно.
«Года два назад край выделял средства на ремонт фасадов гостевого маршрута. В будущем в рамках таких ремонтов с этой новой нормой появится возможность заходить в каждую квартиру и обязывать жителей, — заявил Фищук. — Но вопрос ещё будет дорабатываться».
Итак, во главу угла этого метода благоустройства ставятся красота, расцветка и гладкость фасадов. Никаких ящиков под балконами и подоконниками там, где может, не дай бог, проехать или пройти турист. Стоит отметить, что под гостевой маршрут попадают десятки улиц города — не только исторической центр, но и огромная территория от посёлка Трудовое до Эгершельда и моста на остров Русский, туда входит и участок на Тихой.
В ответ на просьбу корреспондента «АиФ-Приморье» к жителям Эгершельда рассказать, у кого кондиционеры располагаются лицом к маршруту, последовала зловещая тишина. Видимо, люди просто боятся делиться личными историями — а вдруг вычислят, придут и снимут? Страх рождает панику.
По счастью, инициатива вызвала в думе бурные обсуждения. Один из противников радикализма в отношении «зачистки фасадов» — депутат Андрей Островский. Он припомнил, что подобное постановление выходило за два года до саммита АТЭС.
«Неужели так плохо выполнялось то решение? Был долгий и путаный ответ у представителей администрации — в итоге они сказали, что пришло время навести порядок», — детализировал депутат.
Пока неясен источник финансирования демонтажа кондиционеров. Есть ли профессиональные варианты технического решения — куда блоки можно переместить, как их размещать — горизонтально или вертикально? И какие именно улицы и дома попадут под нововведение?
Фасады и варвары
Экскурсовод Маргарита Маркина говорит, что кондиционерные блоки сильно режут глаз на зданиях исторических, в основном дореволюционной постройки.
«Но давайте пожалеем людей — Столетие, Русская буквально заставлены домами прошлого века, и что — всех оставить без удобств, каковыми сейчас являются кондиционеры? К решению облагородить фасады нужно подходить крайне взвешенно», — говорит она.
А эколог и активист города Марина Разумова полагает — не кондиционеры и спутниковые тарелки губят город, а варварский ремонт исторических зданий. Новоявленные собственники уничтожают уникальный архитектурный стиль — из арочных окон делают квадратные, разбивают плитку, кирпичную кладку, перестраивают лестницы.
«Последняя реконструкция здания ГУМа больно ударила по культурной общественности. Историки, краеведы очень долго бились за сохранение в здании каждой “завитушки”, лепнины, решёток, покрытия из гамбургской плитки. Когда ГУМ закрыли на реконструкцию, никто уже не смог вмешаться. Потери огорчили многих. И этот процесс и сегодня продолжается, стоит только прогуляться по историческому центру», — заметила собеседница.
Можно привести пример и губительной реставрации Дома Пьянкова на Светланской, 43, где снесены все перекрытия и лестничные пролеты.
«Мне известно, что внутри таких зданий встречаются мраморные лестницы, кованые перила, лепнина, — продолжает Марина Разумова. — Считаю, что выламывать внутренние конструкции в Доходном доме Пьянкова — это преступление».
Между тем в 2023 году в бюджете города не были предусмотрены средства на реконструкцию исторических фасадов Владивостока, в связи с чем работы по реконструкции не производились.
Кондишки побеждают?
Только демонтажами кондиционеров, по мнению общественников и специалистов в области строительства, ситуацию с благоустройством не исправишь, а, скорее, усугубишь.
«И данное мероприятие должно быть не революционным и ущербным, а постепенным и безболезненным», — говорит депутат гордумы Александр Юртаев. — Снимать кондиционеры и срывать антенны не придут ни завтра, ни послезавтра. Не надо дергать людей! На приведение фасадов домов в божеский вид дадут время. Все МПА по изменениям с правилами благоустройства пока рассмотрены на начальном этапе.
Сами сторонники проекта понимают — нужны альтернативные варианты, индивидуальный подход к каждому дому, а то и к квартире. Так, по словам Тараса Фищука, можно перевесить кондиционеры, убрать на обратную сторону домов или замаскировать решеткой, повесить красиво в одну линию по горизонтали.
В мэрии утверждают — нормы размещения кондиционеров существуют много лет, только их никто не выполнял и не выполняет. Но как всё исправить, если этого не делалось долгие годы?
«Я ставлю право на комфорт жителей города выше, чем в угоду туристам убрать подчистую все кондиционеры, — говорит инженер одой из строительных компаний Приморья Игорь Вересаев. — В старом фонде проблематично принять конструктивные решения, он во многом не приспособлен технически для переноса коробок, блоки не поставишь на крышу, и вряд ли кто-то из соседей пойдет на компромисс, согласившись слышать шум чужого кондиционера. Гораздо проще со спутниковыми антеннами — сейчас преобладает беспроводный интернет и телевидение».
Если посмотреть на опыт борьбы с уродливыми блоками на исторических фасадах по всей России, то он пока также не увенчался оглушительным успехом. Собственно, в Москве и Петербурге война продолжается с начала XXI века. Но сплит-систему невозможно скрыть в старом жилом фонде. Граждане ломали все барьеры на пути демонтажей, особенно им помогало в этом очередное лето с аномальной жарой. В культурной столице — Санкт-Петербурге — принималось множество постановлений по правилам установки кондиционеров, но большинство из них отменено. Исключение составили здания, имеющие историческую ценность… Но на фасаде Смольного, допустим, спасительные сплит-системы массово размножились. Подобная же проблема не миновала Европу и Америку. К спасению красоты фасадов подключились художники, которые смогли сделать из бездушных блоков интересные арт-объекты. Может быть, попробовать и нам? А пока депутатская инициатива вызывает больше вопросов, на которые нет ответа. Кстати, на здании мэрии, фасад которой также выходит на так называемый гостевой маршрут, на обращённой к Океанскому проспекту стене, около пятидесяти кондиционеров. Может, начать с себя?