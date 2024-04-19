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Главный фтизиопульмонолог Приморья Светлана Осина прокомментировала вспышку туберкулеза

По словам специалиста, многие родители отказываются от вакцинации детей.

Источник: Комсомольская правда

Главный специалист по детскому туберкулезу Минздрава Приморья, главврач детского краевого клинического фтизиопульмонологического центра Светлана Осина отметила, что в большинстве своем туберкулез протекает бессимптомно. При этом многие родители отказываются делать прививки своим детям, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Светлана Осина подчеркнула, что взрослые порой не только отказываются от вакцинаций для своих детей, но и сами не делают флюорографию или не проходят диспансеризацию. Все это в комплексе создает для ребят серьезные риски для развития различных болезней.

Главврач добавила, что более, чем в 50% случаев болезнь протекает бессимптомно, поэтому юным пациентам делают иммунодиагностику. С 1 года и до 7 лет проводят Пробу Манту 2 ТЕ, в том числе и для отбора детей для вакцинации и ревакцинации БЦЖ, результаты пробы оценивают через 72 часа.

С 8 лет до 17 лет проводят пробу с рекомбинантным туберкулезным аллергеном (Диаскин-тест), результаты пробы оценивают через 72 часа. Иммунодиагностика направлена на раннее выявление латентной туберкулезной инфекции, когда еще заболевания туберкулеза нет, но в детском организме активная туберкулезная палочка есть.

Специалист призвала родителей не отказываться от вакцинации.

Ранее «КП» писала, что в школе № 17 в Дальнегорске у 4 ребят подтвердился туберкулез.

здоровье