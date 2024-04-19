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Жителей Красноярска ждут на общегородском субботнике 20 апреля

Акции по уборке мусора будут организованы по всему городу.

Источник: Аргументы и факты

Жителей Красноярска приглашают на городской субботник. Об этом сообщили в мэрии.

Общегородской субботник пройдёт 20 апреля. Акции будут организованы по всему городу. Убирать можно дворы, территории предприятий, общественные пространства и т. п. Добровольцы будут убирать набережные, зелёные зоны, пустыри и т. п.

С организацией и инвентарём помогут в районных администрациях. Специалисты ответят на вопросы по организации и проведению субботника.

Например, в Кировском районе красноярцев ждут на Кутузова, 1, а также в сквере имени Гриболевых. Приводить в порядок набережную Качи будут в Железнодорожном районе. В Октябрьском районе большая уборка пройдёт по трём адресам: ул. Фруктовая от дома 5 до ул. 2-я Ботаническая, 2д, от ул. Можайского, 4 до Можайского, 12, а также территория ручья Серебряный (ул. Вильского, 14 и до озера ул. Вильского). Жителей Ленинского района приглашают навести порядок в Черёмушках (Учумская, 2, сквер с медведем) и Энергетиках (ул. Энергетиков, 31). В Советском районе основная точка сбора — ул. П. Ломако, 8.

Отметим, что ежегодно на субботник выходят около 100 тысяч горожан.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске приступили к подготовке ливневых канализаций к сезону дождей.

ЖКХ