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Мэр Иркутского района стал жертвой хакеров

Леонид Фролов просил не реагировать на поступающие с его личного аккаунта сообщения.

Источник: Reuters

Мэр Иркутского района Леонид Фролов пожаловался на взлом личного аккаунта в мессенджере «Телеграм» (18+). Об этом он сообщил в своем тг-канале, пишет ИА IrkutskMedia.

Глава района предупредил, что с его аккаунта могут поступать личные сообщения, и просил не реагировать на них.

Напомним, что ранее в Иркутской области мэр Свирска Владимир Орноев вновь пожаловался на мошенников, которые взломали его личный аккаунт в «Телеграме». Аферисты сделали рассылку сообщений от лица главы города. По словам мэра, такие сообщения были отправлены с целью дальнейшего вымогательства денег. Он попросил не реагировать на сообщения и не сообщать мошенникам никаких данных.