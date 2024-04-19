Мэр Иркутского района стал жертвой хакеров

Напомним, что ранее в Иркутской области мэр Свирска Владимир Орноев вновь пожаловался на мошенников, которые взломали его личный аккаунт в «Телеграме». Аферисты сделали рассылку сообщений от лица главы города. По словам мэра, такие сообщения были отправлены с целью дальнейшего вымогательства денег. Он попросил не реагировать на сообщения и не сообщать мошенникам никаких данных.