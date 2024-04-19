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Погода не порадует теплом красноярцев на выходных

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По прогнозам синоптиков, сегодня в краевом центре до +12С, дождь будет идти практически весь день.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 68% 759 мм рт. ст. +23°
Источник: НИА Красноярск

К ночи температура опустится до +1С.

В субботу в светлое время суток +5С+7С, возможен снег с дождем. Ночью похолодает до −3С.

21 апреля днем +6С, без осадков, к ночи понижение до +2С.

Отметим, что сегодня спасатели предупреждают о сильном ветре.