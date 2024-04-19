Погода не порадует теплом красноярцев на выходных

К ночи температура опустится до +1С.
В субботу в светлое время суток +5С+7С, возможен снег с дождем. Ночью похолодает до −3С.
21 апреля днем +6С, без осадков, к ночи понижение до +2С.
Отметим, что сегодня спасатели предупреждают о сильном ветре.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По прогнозам синоптиков, сегодня в краевом центре до +12С, дождь будет идти практически весь день.
К ночи температура опустится до +1С.
В субботу в светлое время суток +5С+7С, возможен снег с дождем. Ночью похолодает до −3С.
21 апреля днем +6С, без осадков, к ночи понижение до +2С.
Отметим, что сегодня спасатели предупреждают о сильном ветре.