Как подготовиться к сдаче донорской крови?

Все доноры крови должны помнить ряд простых, но очень важных правил.
Каждый третий россиянин хотя бы раз в жизни нуждается в переливании крови, а быть донорами могут лишь 10−15% населения. Но людей, сдающих кровь, в разы меньше. Заведующая «Кузбасским центром общественного здоровья и медицинской профилактики» Татьяна Евтеева напоминает ряд простых правил, которые помогут избежать осложнений после сдачи крови.
Как подготовиться к сдаче крови?
Не приходите сдавать кровь, если вы чувствуете недомогание (температуру, озноб, головокружение, головную боль, слабость). Не следует сдавать кровь после ночного дежурства или просто бессонной ночи.
Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копчёную пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в т. ч. растительное), шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы. Дело в том, что употребление жиров и большого количества животных белков мешает разделению крови на компоненты. Это может привести к тому, что кровь просто нельзя будет использовать.
За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — лекарства, содержащие аспирин и анальгетики (эти вещества ухудшают свёртываемость крови).
Натощак сдавать кровь не нужно! Съешьте лёгкий завтрак (сладкий чай, сухое печенье, каша на воде).
Не курите за час до сдачи крови.
Лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы. И чем раньше происходит донация, тем легче переносится эта процедура. После 12.00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам.
Что делать после сдачи крови?
10−15 минут посидите спокойно и, если вы хорошо себя чувствуете (не испытываете слабости или головокружения), пройдите в буфет и выпейте сладкий чай.
Если вы почувствовали головокружение, обратитесь к медперсоналу. Ни в коем случае не пытайтесь идти или вести машину, если у вас кружится голова!
В течение 3−4 часов не снимайте повязку и старайтесь её не мочить.
Не курите два часа после донации.
Избегайте в этот день тяжёлых физических и спортивных нагрузок, подъёма тяжестей, в том числе и сумок с покупками.
Полноценно и регулярно питайтесь в течение двух суток после донации и выпивайте не менее 2 литров жидкости в день: соки, воду, некрепкий чай (алкоголь не рекомендуется).
Какие мифы существуют о донорстве крови?
У меня будет анемия из-за сдачи крови.
Нет. Анемия — уменьшение содержания эритроцитов и гемоглобина в крови человека. В человеческом организме 4−5 литров крови. За один раз вам разрешат сдать не более 450 мл крови. Так что после одной-единственной сдачи крови анемия точно не разовьётся.
При сдаче крови можно чем-нибудь заразиться.
Нет. Чтобы взять кровь, врачи пользуются стерильными одноразовыми иглами, кожа дезинфицируется, а после процедуры на руку накладывают стерильную повязку.
Донорство — это больно.
Донация — это простая процедура. Тысячи доноров сдают кровь по 40 и более раз. Для того чтобы узнать свои ощущения от укола иглы, достаточно ущипнуть кожу на внутренней поверхности локтевой области.