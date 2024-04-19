Как подготовиться к сдаче донорской крови?

Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копчёную пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в т. ч. растительное), шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы. Дело в том, что употребление жиров и большого количества животных белков мешает разделению крови на компоненты. Это может привести к тому, что кровь просто нельзя будет использовать.