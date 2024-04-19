Выплаты добровольным пожарным в Красноярском крае увеличат в разы

Депутаты Заксобрания Красноярского края приняли во втором чтении поправки в закон о государственной поддержке добровольной пожарной охраны в регионе.
Документ предполагает увеличение в 10,4 и 7,9 раза единовременного денежного пособия для добровольных пожарных. Выплаты будут производиться пострадавшим в борьбе с огнем добровольцам или семьям погибших. При этом выплачиваться деньги будут за счет резервного фонда регионального правительства.
Кроме того, законопроект значительно увеличивает размер страховки добровольных помощников пожарных: с 50 тыс. рублей до 522,1 тыс. По данным правительства, страхованию ежегодно подлежат более 2 тысяч человек.