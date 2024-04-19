Названы даты отключения отопления в муниципалитетах Приморья

Всего из 599 котельных Приморья подачу тепла прекратили только на 18 из них. В числе первых — Арсеньевский городской округ, где отопительный сезон официально завершен на четырех котельных, и тепловой район «Хорольский» Михайловского филиала «Примтеплоэнерго», где работу прекратили 14 из 15 котельных.