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Названы даты отключения отопления в муниципалитетах Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля, ФедералПресс. Отопительный сезон подходит к концу в Приморском крае. В городах и районах, где больше пяти дней подряд погода радует температурой в восемь градусов и выше, приостанавливают работу котельных.

Источник: AP 2023

«Сегодня, 19 апреля, приступим к остановке теплоснабжения в Спасском городском округе. По предварительной информации, к середине мая отопительный сезон будет почти полностью завершен», — передает пресс-служба правительства Приморского края слова главного инженера «Примтеплоэнерго» Вячеслава Бабича.

Всего из 599 котельных Приморья подачу тепла прекратили только на 18 из них. В числе первых — Арсеньевский городской округ, где отопительный сезон официально завершен на четырех котельных, и тепловой район «Хорольский» Михайловского филиала «Примтеплоэнерго», где работу прекратили 14 из 15 котельных.

Согласно плану, до 23 апреля прекратится подача тепла в Дальнереченском и Кировском муниципальных районах, до 25 апреля — в Дальнереченском городском округе, до 27 апреля — в Пограничном муниципальном округе, до 3 мая — в Лесозаводском городском округе, до 8 мая — в Красноармейском муниципальном округе.

Остальным же территориям края нужно запастись терпением и дождаться соответствующих распоряжений глав муниципалитетов при среднесуточной температуре выше восьми градусов Цельсия в течение пяти дней.

ЖКХ