Названы даты отключения отопления в муниципалитетах Приморья

«Сегодня, 19 апреля, приступим к остановке теплоснабжения в Спасском городском округе. По предварительной информации, к середине мая отопительный сезон будет почти полностью завершен», — передает пресс-служба правительства Приморского края слова главного инженера «Примтеплоэнерго» Вячеслава Бабича.
Всего из 599 котельных Приморья подачу тепла прекратили только на 18 из них. В числе первых — Арсеньевский городской округ, где отопительный сезон официально завершен на четырех котельных, и тепловой район «Хорольский» Михайловского филиала «Примтеплоэнерго», где работу прекратили 14 из 15 котельных.
Остальным же территориям края нужно запастись терпением и дождаться соответствующих распоряжений глав муниципалитетов при среднесуточной температуре выше восьми градусов Цельсия в течение пяти дней.