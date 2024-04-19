Распродажу билетов запустили организаторы Олимпиады-2024 в Париже

На многие виды спорта продажа пропусков на трибуны уже была закрыта. Однако данная акция предоставит последний шанс туристам и фанатам увидеть олимпийские соревнования. Для этого в продажу поступили 250 тысяч билетов на все олимпийские виды спорта, в том числе и на те, на которые места уже были распроданы..