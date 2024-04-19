В Красгорпарке пояснили, что песок используется для нижнего слоя катка, а сверху укладываются айсматы. «К сожалению, сделать большую песочницу на площади Мира не получится, а было бы здорово. К началу недели песок наконец-то оттаял, его собрали и вывозят», — рассказали специалисты. 200 кубов песка будут перевезены на пляжную зону в озеро-парк «Октябрьский».
Каток на БКЗ растаял и оставил после себя 200 кубов песка
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Растаявший каток на «Стрелке» оставил после себя огромные кучи песка.