«Российская студенческая весна»: на гала-концерте было больше тысячи участников

Гостей и участников от имени Губернатора Андрея Травникова приветствовал руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области Сергей Федорчук.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в сфере культуры и большой личный вклад в развитие студенческого творчества на территории региона Сергей Федорчук вручил Благодарственные письма Губернатора Новосибирской области педагогам и наставникам студентов.
Участниками мероприятия стали студенты и руководители организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Новосибирской области.
«Российская студенческая весна» — это программа поддержки и развития молодёжного творчества, которая реализуется на территории Российской Федерации с 1992 года и включает в себя более 80 региональных и 10 всероссийских мероприятий. Ежегодно в программе участвует около полутора миллионов студентов из разных уголков страны. Молодые жители Новосибирской области ежегодно показывают на фестивале высокие результаты.
На первом этапе конкурсные отборы и фестивали студенческого творчества проходили внутри образовательных организаций. Далее, с 29 марта по 12 апреля, проходили конкурсные дни по направлениям фестиваля — «Танцевальное», «Театральное», «Вокальное», «Инструментальное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео» и «Арт».
Количество принятых заявок увеличилось по сравнению с прошлым годом. Всего оргкомитет принял свыше 800 заявок от вузов и СПО. В этом году будут награждены 345 лауреатов.
По итогам регионального фестиваля будут сформированы делегации Новосибирской области, которые представят регион на фестивале «Российская студенческая весна» для организаций высшего образования с 26 мая по 1 июня в Саратове и фестивале «Российская студенческая весна» для учащихся профессиональных образовательных организаций с 11 по 17 июня в Ставрополе.