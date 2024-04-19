«Российская студенческая весна»: на гала-концерте было больше тысячи участников

«Российская студенческая весна» — это программа поддержки и развития молодёжного творчества, которая реализуется на территории Российской Федерации с 1992 года и включает в себя более 80 региональных и 10 всероссийских мероприятий. Ежегодно в программе участвует около полутора миллионов студентов из разных уголков страны. Молодые жители Новосибирской области ежегодно показывают на фестивале высокие результаты.