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Небольшие дожди и порывы ветра до 14 м/с ожидаются в Иркутской области 19 апреля

Погода в Иркутске 19 апреля 2024 года будет с температурой до +12 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 68% 759 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

В эту пятницу, выходя из дома, лучше взять с собой зонтик. По области пройдут небольшие дожди. Но даже слякоть не испортит сибирякам настроение. Кроме того, столбики термометров в некоторых районах области поднимутся до +17 градусов. А синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 19 апреля 2024 года.

Погода в Иркутске 19 апреля 2024 года

— По области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. В Тайшетском и Чунском районах местами умеренные дожди, утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с. Местами порывы до 14 м/с. Температура +12…+17 градусов, а при облачной погоде +3…+8 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 19 апреля 2024 года будет облачной. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура +12 градусов.

А в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин. В северных районах на дорогах местами гололедица.