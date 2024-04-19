Небольшие дожди и порывы ветра до 14 м/с ожидаются в Иркутской области 19 апреля

В эту пятницу, выходя из дома, лучше взять с собой зонтик. По области пройдут небольшие дожди. Но даже слякоть не испортит сибирякам настроение. Кроме того, столбики термометров в некоторых районах области поднимутся до +17 градусов. А синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 19 апреля 2024 года.