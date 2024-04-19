В Иркутской области наблюдается устойчивый тренд на снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией

В Иркутской области с каждым годом наблюдается устойчивый тренд на снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Как рассказала главный врач Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Юлия Плотникова, в 2022 году показатель заболеваемости составлял 74,9. Уже в 2023 году он снизился до 73,8. Несмотря на это, показатели заболеваемости в регионе превышают показатели по стране, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщила Юлия Плотникова, в области сохраняется напряженная обстановка по ВИЧ-инфекции. Наиболее непростая ситуация сложилась в отдаленных районах Приангарья: Мамско-Чуйском, Нижнеудинском и Чунском МО.
«Разрыв между показателями Российской Федерации и Иркутской области все время сокращается. По всей стране наблюдается устойчивое снижение, хотя оно более медленно, чем в регионе», — рассказала Юлия Плотникова.
По ее словам, снижение заболеваемости ВИЧ-инфекциями вызвано двумя факторами: лечением зараженных пациентов и проведением профилактики среди здорового населения. Первичная профилактика включает в себя, прежде всего, информационную работу с жителями региона.
«В муниципалитетах, где фиксируется высокая заболеваемость среди населения, к сожалению, отсутствуют программы по профилактике», — заметила Юлия Плотникова.
Вместе с тем особенно остро стоит проблема финансирования профилактических программ. Как рассказал специалист по связям с общественностью ИОЦ СПИД Артем Арестов, в некоторых муниципалитетах выделяется недостаточно средств для проведения данных мероприятий. Например, в 2023 году в Саянске было выделено всего 135 рублей, на которые было выпущено восемь черно-белых листовок. При этом в Братске на аналогичные мероприятия направили 150 тысяч рублей.
Добавим, что всего существует три пути передачи ВИЧ — половой путь, немедикаментозное употребление наркотических препаратов и передача вируса от матери к ребенку. С каждым годом доля ВИЧ-инфицирования половым путем увеличивается и сейчас составляет 92,9%. Вместе с тем, в 2023 году была снижена доля перинатальной передачи — из 500 новорожденных детей заразилось только пять.
При этом ВИЧ лишен единого социального портрета больного. Заразиться могут люди любых профессий, с различным уровнем образования, социально адаптированные и статусные. Инфицированных становится все меньше среди маргинальных групп.
В настоящее время в распоряжении центра СПИД имеются две машины для выездов в районы. Благодаря мобильным пунктам тестирования, у жителей МО появляется возможность бесплатно и анонимно пройти проверку на заболевание и получить консультацию. Так, в 2023 году в тест-мобиле прошли обследование 1518 человек со всего региона, из которых положительными на ВИЧ оказались пять результатов, а на Гепатит С — 49. Выявляемость гепатита С при этом значительно выше, заключила Юлия Плотникова.