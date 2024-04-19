В Иркутской области наблюдается устойчивый тренд на снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией

В настоящее время в распоряжении центра СПИД имеются две машины для выездов в районы. Благодаря мобильным пунктам тестирования, у жителей МО появляется возможность бесплатно и анонимно пройти проверку на заболевание и получить консультацию. Так, в 2023 году в тест-мобиле прошли обследование 1518 человек со всего региона, из которых положительными на ВИЧ оказались пять результатов, а на Гепатит С — 49. Выявляемость гепатита С при этом значительно выше, заключила Юлия Плотникова.