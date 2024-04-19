Расписание общественного транспорта изменят в Хабаровске

Узнать подробнее о наличии транспорта на маршрутах, а также о том, когда нужный автобус прибудет на остановку, можно на сайте «Транспорт27.рф», в мобильном приложении Go2bus, либо у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 8 (4212) 45−00−56 .