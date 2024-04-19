Расписание общественного транспорта изменят в Хабаровске

В Хабаровске изменится расписание общественного транспорта. Из-за переноса выходных работу автобусов в городе скорректируют. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Администрация города сообщает, что иначе автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить в конце февраля и начале мая. В какие-то дни они приедут на остановки по расписанию будних дней, в какие-то — по расписанию выходных.
— 27 апреля автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по расписаниям буднего дня; 29 и 30 апреля, а также 10 мая — по субботнему графику; 1 и 9 мая — по расписаниям воскресенья, — рассказали в мэрии Хабаровска.
Узнать подробнее о наличии транспорта на маршрутах, а также о том, когда нужный автобус прибудет на остановку, можно на сайте «Транспорт27.рф», в мобильном приложении Go2bus, либо у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону