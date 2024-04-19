В Кузбассе нарушили права ветерана труда из-за несуществующих долгов за ЖКУ

Как сообщает кузбасская прокуратура, лишь после вмешательства контролирующих органов восстановили права ветерана труда в Новокузнецке. Ему перестали компенсировать расходы на оплату жилья и коммунальные услуги из-за несуществующих долгов.
Известно, что пенсионеру была назначена компенсационная выплата 50%, но с 1 декабря 2023 года управление социальной защиты населения Орджоникидзевского района её приостановило из-за наличия якобы задолженности по оплате коммунальных услуг. Новокузнечанин сообщил, что никаких долгов у него нет, но уполномоченный орган не проверил информацию управляющей компании и ничего не предпринял.
Прокурор района внёс председателю Комитета соцзащиты и директору управляющей компании представления с требованием устранить нарушения закона и восстановить права заявителя. Его требования были удовлетворены.